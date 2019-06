Ue: economista De Nardis a "Il Sole 24 Ore", con la procedura d'infrazione nuovi investimenti a rischio (2)

- "Se il trend non dovesse modificarsi - spiega - entro qualche mese ci sarà un impatto visibile anche in termini di ore lavorate. In generale direi che in prospettiva il dato di aprile rende più probabile lo scenario 2019 proposto dalla Commissione europea, un progresso del prodotto interno lordo italiano limitato allo 0,1 per cento, che non quello dell'Istat, leggermente più ottimistico. Il primo trimestre era stato leggermente migliore delle attese mentre il secondo inizia in modo decisamente non brillante. E a questo punto occorre prestare grande attenzione a quanto accade anche in termini di credito. Perché se è vero che i tassi di interesse restano bassi e che di 'stretta' vera e propria non si può parlare, le survey qualitative iniziano a mostrare i primi segnali di irrigidimento, una maggiore selettività nell'erogare prestiti alle imprese". A pesare in termini settoriali è il rallentamento dell'auto ma anche in questo caso non si tratta di 'un'esclusiva' italiana. "Ciò che si osserva è un'inversione globale del ciclo - spiega - acuita da alcuni elementi transitori, come il cambio delle regole di omologazione, che hanno ridotto l'output per molti mesi e in numerosi paesi. È un fattore di rallentamento importante, tenendo conto dell'ampio indotto collegato a queste produzioni". In un clima non particolarmente sereno, De Nardis vede però un fattore positivo, rappresentato da una maggiore capacità dell'industria di affrontare i cali della domanda. "Dal 2010 in poi la deindustrializzazione in termini di valore aggiunto si è fermata - spiega - segnalando un miglioramento della produttività manifatturiera in linea con quanto accade per Germania e Francia. La crisi ha eliminato la parte più debole del nostro apparato produttivo selezionando i più robusti e strutturati, coloro che sono stati in grado di resistere e di restare sul mercato. Da questo punto di vista, rispetto al 2009 siamo messi meglio", ha concluso De Nardis. (Rin)