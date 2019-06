Cina: viceministro Esteri, Xi firmerà accordi con Kirghizstan e il Tagikistan (4)

- Per quanto riguarda il futuro sviluppo della Sco, Zhang ha affermato che l'obiettivo a breve termine dell'organizzazione regionale è quello di costruire una comunità di sviluppo e sicurezza, mentre il suo obiettivo a lungo termine è quello di costruire una comunità più ampia dal futuro condiviso. Il viceministro ha inoltre spiegato che il "Rapporto annuale sull'organizzazione di cooperazione di Shanghai (2019)", diffuso lunedì dall'Accademia cinese delle scienze sociali, ha messo in evidenza le sfide che l'organismo regionale sta affrontando a causa dell'unilateralismo, del protezionismo e del terrorismo sullo sfondo dell'incertezza e dell'instabilità globale. Il rapporto afferma che la fiducia reciproca politica tra i membri della Sco è stata rafforzata e lo sviluppo di alta qualità della Bri ha impresso nuovo slancio alla cooperazione degli Stati membri. "Come forza significativa per il progresso della governance globale, la Sco ha efficacemente salvaguardato la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo nella regione", ha affermato Zhang. (Cip)