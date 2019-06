Imprese: Parigi pronta a accettare minor partecipazione di Renault a Nissan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese potrebbe accettare una riduzione della quota di partecipazione di Renault a Nissan. Lo ha dichiarato ieri, in una intervista al quotidiano “Nikkei”, il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, nel tentativo di calmare le crescenti tensioni tra i due gruppi automobilistici, che minacciano di far naufragare l’alleanza franco-giapponese. Il ministro ha anche segnalato che Parigi non premerà più con insistenza per la controversa fusione tra Renault e Nissan: “Se una fusione è un problema per i nostri partner giapponesi, non la forzeremo. Troveremo un’altra soluzione”. Ha detto Le Maire. Il ministro ha enfatizzato la determinazione di Parigi a preservare l’alleanza tra i due costruttori, che dura ormai da vent’anni. “Se dovremo tagliare la quota di Renault in Nissan per avere una governance migliore – una più efficiente, che adotti decisioni più rapidamente . Siamo aperti a farlo”, ha detto il ministro. Le Maire ha però avvertito che lo Stato francese, come proprietario del 15 per cento di Renault, “non accetterebbe mai che l’alleanza possa essere messa in discussione”. (segue) (Git)