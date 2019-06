Imprese: Parigi pronta a accettare minor partecipazione di Renault a Nissan (4)

- L’ambizioso piano di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per creare una delle maggiori alleanze mondiali nel settore dell’auto assieme a Renault, e potenzialmente con Nissan Motor e Mitsubishi Motors, è naufragato dopo 10 giorni per effetto delle resistenze politiche di Parigi, e con esso è ulteriormente peggiorata la crisi dell’alleanza franco-giapponese, teatro di una lotta di potere dalla fine dello scorso anno. La decisione di Fca di ritirare l’offerta di fusione rivolta a Renault è stata innescata dai ripetuti tentativi del governo francese – principale azionista di Renault – di ampliare il proprio potere decisionale nel futuro gruppo integrato, e di forzarlo a stabilire il proprio quartier generale a Parigi. Le richieste dell’Eliseo includevano l’assicurazione a Renault di diverse posizioni di vertice nell’entità risultante dalla fusione, a cominciare dalla carica di amministratore delegato, e un aumento dei rappresentanti del governo francese nel consiglio di amministrazione. Proprio tali pregiudiziali hanno spinto i rappresentanti di Nissan nel consiglio di amministrazione di Renault a schierarsi contro l’ipotesi di fusione, che a tali condizioni sarebbe risultata in un ulteriore concentrazione di potere nelle mani dei francesi. (segue) (Git)