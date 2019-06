Cina: Festa delle barche drago, viaggi in entrata e uscita in aumento del 6,3 per cento

- Le agenzie cinesi di controllo delle frontiere hanno registrato circa 6,13 milioni di viaggi in entrata e in uscita effettuati durante le vacanze di tre giorni della Festa delle barche drago, con un aumento del 6,3 per cento su base annua, secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale per l'immigrazione (Nia). Durante le festività che si sono concluse domenica, i residenti della Cina continentale hanno effettuato più di 3,2 milioni di entrate e uscite, con un aumento dell'11,3 per cento rispetto all'anno precedente. Le entrate e le uscite effettuate da residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan sono state ai livelli dello stesso periodo dello scorso anno, a circa 2,1 milioni. Le entrate e le uscite effettuate dai cittadini stranieri sono aumentate del 5,3 per cento a 812 mila, secondo la Nia. Rispetto ai principali aeroporti in aree come Pechino, Shanghai e Canton, alcuni aeroporti di piccole e medie dimensioni hanno registrato un evidente aumento dei volumi di passeggeri transnazionali durante le festività di quest'anno, ha riferito la Nia, citando l'aeroporto della città di Tianjin, in aumento del 28,6 per cento. Il ministero del Turismo cinese ha spiegato che i ricavi del turismo durante le vacanze da venerdì 7 giugno a domenica hanno raggiunto 39,33 miliardi di yuan (circa 5,7 miliardi di dollari), in aumento dell'8,6 per cento anno su anno. Diverse attività organizzate in tutta la Cina per celebrare la Giornata della cultura e del patrimonio naturale di quest'anno, caduta sabato, hanno attirato un gran numero di turisti, secondo il ministero. I viaggi nelle città costiere sono aumentati durante le vacanze. (Cip)