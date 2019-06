Taiwan: ordini export in calo per il settimo mese consecutivo (2)

- L'agenzia statistica prevede che il Pil pro capite di Taiwan nel 2019 raggiungerà i 24.827 dollari e che l'indice dei prezzi al consumo aumenti dello 0,71 per cento su base annua. Ad aprile, l'Istituto di ricerca economica di Taiwan (Tier) ha sottolineato che diversi settori hanno mostrato prospettive di business divise per i prossimi sei mesi. I settori manifatturiero e dei servizi hanno condiviso prospettive di business più rosee per i prossimi sei mesi, mentre il settore delle costruzioni è stato più cauto, ha indicato l'ultimo sondaggio sulle prospettive di business del Tier a marzo. L'indicatore composito di produzione per il mese di marzo 2019 rettificato per fattori stagionali su una media mobile è aumentato di 4,7 punti percentuali a 95,93 punti rispetto a una revisione di 91,23 punti in febbraio. (segue) (Cip)