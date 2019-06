Taiwan: ordini export in calo per il settimo mese consecutivo (3)

- Il punto di riferimento di 100 punti è stato fissato nel 2006. Secondo Tier, il 32,8 per cento dei produttori prevede un business migliore nei prossimi sei mesi, in calo di 12,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre il 15,5 per cento ha visto un peggioramento, in aumento di 6,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. L'indicatore composito del settore dei servizi Tier per marzo rettificato per fattori stagionali è salito a 96,76 punti, in aumento di 5,51 punti percentuali rispetto al mese precedente. Inoltre, l'indicatore composito del settore delle costruzioni Tier per marzo rettificato per fattori stagionali è sceso di 2,95 punti percentuali rispetto al mese precedente per raggiungere 91,18 punti. (Cip)