Asia: volume scambi fra Yunnan e Grande Mekong aumentato del 5,6 per cento nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume totale degli scambi tra la provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan e cinque paesi della regione del Grande Mekong (Gms) è aumentato del 5,6 per cento su base annua nel 2018, secondo il governatore dello Yunnan. Il Gms copre il bacino del fiume Lancang-Mekong, riunendo la Cina e altri cinque paesi: Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. "Lo Yunnan non vede l'ora di affermarsi come ponte che colleghi le strategie di sviluppo di tutti i paesi e di rafforzare la connettività a tutto tondo", ha detto il governatore dello Yunnan, Ruan Chengfa, al Forum dei governatori del Corridoio economico del 2019 Gms, che si è aperto lunedì. Ruan ha aggiunto che Yunnan lavorerà con i paesi Gms per approfondire la cooperazione economica verde regionale e promuovere la costruzione della “Via della seta digitale” e parchi industriali nella regione. (segue) (Cip)