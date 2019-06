Cina: esportazioni di terre rare diminuiscono del 16 per cento a maggio (2)

- "La forte dipendenza di molti mercati dall'approvvigionamento cinese ha esaurito le miniere domestiche e ha causato impatti ambientali: è ora che aumentino le forniture di altri produttori come la Russia, la Groenlandia e alcune nazioni africane per soddisfare la loro domanda", ha aggiunto Cui. Mei Xinyu, ricercatrice presso l'Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica, ha detto che la Cina ha sviluppato metodi avanzati di separazione e purificazione per elementi di terre rare con alta efficienza e basso costo. "Per sfruttare al meglio le risorse strategiche delle terre rare, la Cina deve continuamente concentrarsi sull'aggiunta di valore realizzando prodotti tecnologicamente avanzati piuttosto che esportando semplicemente le materie prime", ha aggiunto Mei. "La Cina deve consolidare il suo ruolo guida nei metodi avanzati di separazione e purificazione, inoltre, deve anche accelerare la spinta per lo sviluppo di un'intensa lavorazione delle terre rare", ha aggiunto. La Cina produce circa l'80 per cento della fornitura mondiale di terre rare, tuttavia, l'industria delle terre rare del paese affronta problemi come il contrabbando, l'estrazione e la produzione illegali, la mancanza di innovazione e le questioni di protezione ambientale. (segue) (Cip)