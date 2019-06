Cina: esportazioni di terre rare diminuiscono del 16 per cento a maggio (3)

- "Il governo continua a regolamentare l'industria delle terre rare stabilendo standard ambientali per rendere più puliti i processi di esplorazione e di raffinazione", ha dichiarato Zhu Yi, analista senior dei metalli e delle miniere presso "Bloomberg Intelligence". "Anche questo è conforme alla decisione del governo di ridurre l'inquinamento nell'industria dei metalli", ha spiegato Zhu. La Cina ha lanciato una rigorosa politica di protezione ambientale nel 2013 e ha abbattuto le riduzioni delle emissioni per misurare le prestazioni dei governi locali, ha proseguito. I produttori che non possono raggiungere gli obiettivi di emissione sono costretti a chiudere o aggiornare le linee di produzione. (segue) (Cip)