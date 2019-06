Cina: esportazioni di terre rare diminuiscono del 16 per cento a maggio (4)

- Secondo quanto riferito da "china.org", la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) ha recentemente tenuto tre seminari con esperti del settore, imprese chiave e funzionari del governo locale per discutere gli sforzi del paese per utilizzare meglio le risorse delle terre rare, migliorare la struttura industriale, proteggere le risorse e promuovere uno sviluppo di alta qualità nel settore. La Ndrc ha affermato che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la gestione del mercato delle terre rare, rettificare l'ordine di mercato, promuovere un ambiente aziendale migliore, fare progressi nelle tecnologie chiave, reprimere le violazioni di leggi e regolamenti e promuovere un futuro sostenibile e verde. (segue) (Cip)