Vietnam: boom investimenti cinesi per effetto del conflitto commerciale (8)

- L’economia del Vietnam dovrebbe crescere del 6,9 per cento quest’anno, sostenuta dall’industria manifatturiera, da investimenti esteri diretti e da una più robusta attività interna. Lo prevede l’ultimo rapporto di Standard Chartered Bank, dal titolo “Vietnam 2019 - Una crescita costante e sostenibile”, presentato la scorsa settimana al Global Research Briefing di Ho Chi Minh City dal responsabile nazionale e regionale della banca, Nirukt Sapru. Secondo la banca d’affari, la maggior parte degli indicatori macroeconomici del Vietnam è migliorata; i tassi di cambio sono rimasti stabili, nonostante l’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti e le tensioni commerciali tra Usa e Cina; i prestiti non performanti sono inferiori al tre per cento. (segue) (Fim)