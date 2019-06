Corea del Nord: il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia

- Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, assassinato con un agente nervino all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur nel 2017, era un informatore della Central Intelligence Agency statunitense (Cia). Lo ha scritto oggi il quotidiano “Wall Street Journal”, che cita “una persona a conoscenza della questione”. Secondo la fonte anonima, tra Kim Jong-nam e la Cia “esisteva un collegamento”. Il quotidiano Usa afferma che “diversi ex funzionari (d’intelligence) statunitensi affermano che il fratellastro (del leader nordcoreano), che era vissuto fuori dalla Corea del Nord per molti anni e non aveva alcuna posizione di potere nota a Pyongyang, difficilmente era in grado di fornire dettagli sui meccanismi di funzionamento interni” del regime nordcoreano. La fonte anonima del “Wall Street Journal” sostiene che Kim Jong-nam era quasi certamente in contatto anche con servizi segreti di altri paesi, a cominciare dalla Cina. (segue) (Was)