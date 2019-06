Corea del Nord: il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia (4)

- Lo ha confermato un investigatore della Polizia malese, Wan Azirul Nizam, secondo cui i contatti segreti tra Nam e l’intelligence Usa sarebbero confermati anche dall’analisi forense del portatile della vittima: Kim Jong-nam avrebbe visualizzato più volte dei dati custoditi in una chiavetta Usb il 9 febbraio 2017, proprio durante il suo soggiorno a Langkawi. La chiavetta, però non è stata rinvenuta tra gli effetti personali della vittima dopo la sua morte. Azirul ha spiegato che la Polizia malese ha inviato un team di investigatori a Langkawi per indagare sugli spostamenti e le attività di Kim Jong-nam durante la sua permanenza nell’isola, dall’8 al 12 febbraio dello scorso anno. (segue) (Was)