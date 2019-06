Corea del Nord: il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia (5)

- Chiarire le attività della vittima e la natura dei suoi contatti con l’intelligence statunitense potrebbe far luce sulle reali motivazioni della sua uccisione da parte del regime nordcoreano. Per il momento le autorità malesi non sono riuscite a chiarire l’identità del sospetto agente d’intelligence che incontrò Kim Jong-nam, un sudcoreano naturalizzato statunitense, come sostenuto l oscorso anno da indiscrezioni del quotidiano giapponese “Asahi”. La Polizia ha rinvenuto circa 138 mila dollari in contanti nello zaino di Kim Jong-nam dopo la sua morte, e ciò spinge a ipotizzare che l’uomo possa aver venduto all’intelligence Usa informazioni in merito al regime nordcoreano. Oltre al computer portatile, le autorità forensi della Malesia hanno rinvenuto tre telefoni cellulari tra gli effetti personali della vittima, di cui però non è noto il contenuto. (segue) (Was)