Corea del Nord: il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia (6)

Corea del Nord: il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia

Il fratellastro del leader nordcoreano è stato ucciso il 13 febbraio 2017, mentre si preparava all'imbarco presso l'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. Le due donne indiziate, che sostengono di essere state ingaggiate da una finta troupe televisiva per realizzare scherzi ai passanti, avrebbero cosparso il volto dell'uomo con un agente nervino, l'XV, che ne ha provocato la morte in circa 20 minuti. Il 45 enne Kim era il più anziano tra i figli della famiglia che governa la Corea del Nord sin dalla sua fondazione, ma aveva perso il favore del fratello, Kim Jong Un, nel 2001, quando aveva tentato di entrare in Giappone con un passaporto falso. Kim viveva da anni in esilio, e al momento della sua morte viaggiava con un passaporto diplomatico nordcoreano con lo pseudonimo di "Kim Chol".