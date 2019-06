Malesia: nuovo parco industriale attira investimenti giapponesi (2)

- Bank Negara Malaysia, la banca centrale della Malesia, ha tagliato il tasso di interesse chiave per la prima volta da quasi tre anni a questa parte. La decisione, comunicata nella giornata di oggi, fa della Malesia il primo paese del Sud-est asiatico a operare nuove misure di “easing” quantitativo dopo le misure regionali di irrigidimento delle politiche monetarie adottate lo scorso anno. Bank Negara ha abbassato il tasso overnight di 25 punti base, portandolo al 3 per cento; la Banca aveva portato il tasso dal 3 al 3,25 per cento lo scorso gennaio. Una nota della banca afferma che “sebbene le condizioni monetarie e finanziarie domestiche restino favorevoli alla crescita economica, si scorgono segnali di irrigidimento” del quadro finanziario nazionale. Gli ultimi dati economici pubblicati in Malesia fotografano un calo delle esportazione su base annua nei mesi di febbraio e marzo. La Banca ha agito anche in considerazione del tasso di inflazione, che è fermo attorno allo 0 per cento. (segue) (Fim)