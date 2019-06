Malesia: nuovo parco industriale attira investimenti giapponesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori agli acquisti (Pmi) relativo al settore manifatturiero della Malesia ha esibito un miglioramento nel mese di aprile, per effetto di un aumento degli ordinativi legati all’export, mantenendosi però in territorio negativo. L’indice è passato a 49,2 punti, rispetto ai 47,2 del mese di marzo: un dato inferiore a 50 punti fotografa una fase di contrazione economica, che però, nel caso della Malesia, si è parzialmente ricomposta nel corso del mese appena trascorso. Il miglioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero è l’effetto di un maggiore sostegno da parte della domanda estera. I nuovi ordini dell’export sono aumentati per la prima volta da cinque mesi a questa parte; è aumentata anche la fiducia delle imprese in merito alle prospettive della produzione, ai massimi da ottobre 2013Secondo Chris Williamson, chief business economit di Ihs Markit, l’indice Pmi di aprile suggerisce che “il manifatturiero dovrebbe aiutare ad accelerare la crescita economica appena sopra il 5 per cento all’inizio del secondo trimestre”. (segue) (Fim)