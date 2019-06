Malesia: nuovo parco industriale attira investimenti giapponesi (5)

- Il tasso di crescita complessivo delle principali economie del Sud-est Asiatico ha segnato una flessione per la prima volta da tre anni a questa parte, per effetto di fluttuazioni della domanda interna e domestica che potrebbero proseguire nel corso del 2019. Stando ai dati pubblicato dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb) nella giornata di ieri, le cinque maggiori economie della regione – Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia – sono cresciute mediamente del 4,8 per cento nel corso del 2018; l’anno precedente il tasso di crescita era stato del 5,1 per cento. Il Sud-est Asiatico ospita complessivamente 650 milioni di persone, ed è una delle regioni economicamente più dinamiche dl pianeta; lo scorso anno, però, le economie regionali hanno subito gli effetti dell’indebolimento delle valute locali rispetto al dollaro, e del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Fim)