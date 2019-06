Credito: Cina, istituzioni finanziarie riportano asset in crescita nel primo trimestre

- Le istituzioni finanziarie cinesi detenevano 302.710 miliardi di yuan (circa 38.637 miliardi di dollari) di attività totali entro la fine del primo trimestre del 2019, secondo i dati ufficiali rilasciato dalla Banca popolare cinese (Pboc). Il volume è cresciuto dell'8 per cento su base annua e nella ripartizione, le attività combinate degli istituti bancari si sono attestate a 275.820 miliardi di yuan (35.205 miliardi di dollari), in aumento del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le istituzioni di titoli hanno registrato 7.780 miliardi di yuan (993 miliardi di dollari) di attività totali entro la fine del primo trimestre, in aumento del 9,6 per cento su base annua. Le istituzioni assicurative hanno visto il proprio patrimonio espandere del 10,9 per cento a 19.110 miliardi di yuan (2.439 miliardi di dollari). Le passività delle istituzioni finanziarie cinesi sono aumentate del 7,6 per cento su base annua a 275.850 miliardi di yuan (3.520 miliardi di dollari) entro la fine del primo trimestre, hanno mostrato i dati Pboc. (Cip)