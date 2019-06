Usa: ispettore generale dipartimento Sicurezza si dimette dopo critiche a rapporti Fema

- John Kelly, ispettore generale del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs), ha annunciato le sue dimissioni che arrivano dopo alcune rivelazioni stampa circa la revisione fatta sulle prestazioni dell'agenzia dopo alcuni disastri federali. Kelly, 64 anni, ha annunciato oggi, 10 giugno, il suo ritiro in una breve email inviata a un centinaio di dipendenti e contractors del Dhs. "È stato un onore e un privilegio servire i cittadini americani per oltre 40 anni", ha scritto. "Tuttavia, è ora che vada in pensione”. Kelly ha anche affermato che ha accelerato il suo ritiro perché “ritengo che sia nel migliore interesse dell'organizzazione e dei suoi dipendenti". (segue) (Was)