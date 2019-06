Giappone: premier Abe tenta di rassicurare su contenimento disastro Fukushima

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, preme per rassicurare l’opinione pubblica e la comunità internazionale che la situazione a Fukushima, nel luogo colpito dallo tsunami e dal conseguente incidente nucleare del 2011 è sotto controllo. Lo scorso 14 aprile Abe ha visitato il sito del disastro senza alcuna protezione contro le radiazioni, per tentare di rAbe ha osservato i reattori della centrale di Fukushima Daiichi da una posizione sopraelevata. “Sono stato finalmente in grado di osservare la scena in giacca e cravatta, senza abbigliamento protettivo e una maschera (contro le radiazioni”, ha detto il premier giapponese in quell’occasione. Rassicurare l’opinione pubblica in merito all’avanzamento dei lavori di bonifica è cruciale anche in vista delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta, che si terranno nel mese di luglio. La stampa giapponese, però, sottolinea le difficoltà che ancora si riscontrano nella prefettura di Fukushima, incluse circa 40mila persone che ancora oggi non possono tornare nelle loro case, e le circa 60mila che da allora hanno scelto di trasferirsi in altre zone del paese. (segue) (Git)