Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta il Piano Sampietrini.Sala Pietro da Cortona, Musei Capitolini (ore 10:30)- L'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'evento della Fondazione Siav Academy dal titolo "Verso la trasformazione digitale della PA. Soluzioni innovative per il cambiamento" .Via della Lungara 230 (ore 9:30)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa di presentazione de "Le Vie del Cinema - da Cannes a Roma".Cinema Eden, piazza Cola di Rienzo 74 (ore 11:30) (segue) (Rer)