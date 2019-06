Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione screening Neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (Sma). Al via progetto pilota in Lazio e Toscana con Famiglie Sma.Centro Congressi Europa, largo F. Vito 1 (ore 9)- Convegno-Dibattito “Accusa e difesa sul controllo nei pubblici esercizi”, promosso dall’associazione Esercenti.Hotel The Hive (ore 10)- Nell'ambito dell'attività in essere di rimozione dei relitti semisommersi nelle acque del fiume Tevere nel tratto compreso tra la foce e l'idroscalo di Roma, è stata programmata la rimozione dì un relitto, della lunghezza di circa 18 metri, semiaffondato nel tratto del fiume Tevere tra Capo due Rami e l'abitato di Fiumicino.Fiumicino, Capitaneria di Porto di Roma, viale Traiano, 37 (ore 10:30)- Ecodom, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2018, vuole proporre una riflessione più ampia sulla gestione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici in Europa: una tavola rotonda in cui si confronteranno i responsabili dei principali Sistemi Collettivi operanti in Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Olanda e Italia, per fare il punto sulle best practice e sulle criticità dei modelli di _Extended Producer Responsibility adottati nei Paesi comunitari.Palazzo Poli (ore 10:30) (Rer)