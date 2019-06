Usa: Cuccinelli nominato capo dei Servizi di immigrazione e cittadinanza

- L'ex procuratore generale della Virginia, Ken Cuccinelli, ha iniziato oggi, 10 giugno, il suo nuovo incarico come direttore facente funzione dei Servizi di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti (Uscis). E' stato il presidente Donald Trump a volere Cuccinelli alla guida dell'agenzia, che ha il compito di amministrare il sistema nazionale di immigrazione legale, in un momento in cui per l'amministrazione è divenuta cruciale la lotta all'immigrazione clandestina e rendere più difficile per gli immigrati ottenere benefici. "La nostra nazione ha il sistema di immigrazione legale più generoso al mondo e dobbiamo salvaguardare con zelo le sue promesse per coloro che vengono legalmente qui", ha detto Cuccinelli in una dichiarazione rilasciata dal dipartimento per la Sicurezza nazionale (Dha). "Non vedo l'ora di lavorare con gli uomini e le donne di Uscis per garantire che il nostro sistema legale di immigrazione funzioni in modo efficace ed efficiente”. Cuccinelli prende il posto di Lee Francis Cissna, estromesso il mese scorso sulla scia di un massiccio processo di rimpasto tra i vertici del dipartimento di Sicurezza interna, che ha visto la partenza anche del segretario alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen. (Was)