Sicurezza: attacco informatico agenzia di frontiera Usa, rubate immagini dei viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di immagini di viaggiatori e targhe di veicoli archiviate dall'agenzia per la Protezione delle dogane e delle frontiere (Cbp) sono state rubate in un attacco informatico: lo hanno detto ieri, 10 giugno, funzionari dell'agenzia. "Cbp ha appreso che un subappaltatore (...) ha trasferito copie delle immagini delle targhe e delle immagini dei viaggiatori raccolte dall'agenzia alla rete aziendale del subappaltatore e che questa è stata successivamente compromessa da un attacco informatico", ha affermato il Cbp in una dichiarazione. Il database con le foto era stato trasferito alla rete aziendale del subappaltatore senza l'autorizzazione o conoscenza da parte dell'agenzia statunitense. Ad essere stata hackerata è stata la rete del subappaltatore, non i sistemi del Cbp. (Was)