Usa: Camera vota mercoledì oltraggio contro Barr e segretario Ross su censimento 2020

- La commissione Vigilanza e Riforme della Camera dei rappresentanti Usa voterà mercoledì se procedere con l'accusa di oltraggio nei confronti del procuratore generale, William Barr, e del segretario al Commercio, Wilbur Ross, per aver sfidato un mandato di comparizione in relazione alla domanda sulla cittadinanza che l'amministrazione Trump vuole inserire nel censimento del 2020. Il presidente della commissione, il democratico Elijah Cummings, ha detto che continua a sperare che “cambieranno idea e inizieranno a produrre le informazioni di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro lavoro secondo la Costituzione", ha aggiunto. (segue) (Was)