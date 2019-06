Indo-Pacifico: Pompeo visiterà regione dal 24 al 30 giugno, prima tappa in India

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si recherà nella regione dell'Indo-Pacifico dal 24 al 30 giugno per colloqui di sicurezza con le principali nazioni partner: lo ha annunciato oggi il portavoce del Dipartimento di stato, Morgan Ortagus, durante una conferenza stampa. "Il segretario Pompeo si recherà nella regione dell'Indo Pacifico dal 24 al 30 giugno per ampliare e approfondire la nostra partnership con i paesi chiave per portare avanti il ​​nostro obiettivo comune di un Indo Pacifico libero e aperto", ha detto Ortagus. "La prima tappa del segretario sarà a Nuova Delhi, in India", ha aggiunto. (Was)