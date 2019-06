Difesa: accordo da 34 miliardi di dollari tra Pentagono e Lockheed Martin per F-35

- Lockheed Martin e il Pentagono hanno raggiunto un "accordo verbale" da 34 miliardi di dollari per centinaia di caccia stealth F-35 Lightning II. Secondo quanto riferisce la stampa Usa, si tratta del più grande appalto nella storia del dipartimento della Difesa (DoD). L'accordo riguarda l'acquisto di 478 velivoli F-35. L'Ufficio del programma congiunto (Joint Program Office) e Lockheed Martin stanno negoziando sugli ultimi dettagli del contratto, che riguarderebbero gli aeromobili consegnati negli Stati Uniti, così come i partner di sviluppo nel programma Joint Strike Fighter e dei clienti per le vendite militari all'estero. (Was)