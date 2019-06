Usa: Iran revoca credenziali a reporter del “New York Times”

- Le autorità iraniane hanno revocato le credenziali di un giornalista del quotidiano statunitense “New York Times”, impedendogli di lavorare in Iran negli ultimi quattro mesi. Lo sostiene il “Nyt” che ha riferito come il governo iraniano non abbia fornito alcuna spiegazione sul ritiro delle credenziali della stampa di Thomas Erdbrink, cittadino olandese, pur avendo "ripetutamente assicurato" al quotidiano che sarebbero state presto ripristinate. Erdbrink, corrispondente da Teheran per il “Nyt”, scrive per il giornale dal 2012. Le autorità iraniane hanno anche negato alla moglie di Erdbrink, Newsha Tavakolian, il permesso di lavorare come fotografa. Tavakolian è una cittadina iraniana e dal 2001 pubblica foto sul “Nyt” e con altre organizzazioni giornalistiche. (Was)