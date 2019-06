Usa: Camera vota mercoledì oltraggio contro Barr e segretario Ross su censimento 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione ha autorizzato per la prima volta il mandato di comparizione in aprile come parte della sua indagine sulle origini della decisione dell'amministrazione di aggiungere una domanda di cittadinanza al prossimo censimento. I critici sostengono che inserire informazioni sulla cittadinanza provocherebbe dati di censimento distorti, che vengono poi utilizzati per l'assegnazione di fondi federali e per ridefinire i distretti congressuali. Per l'amministrazione Trump invece la domanda è necessaria per far rispettare la legge sui diritti di voto. (Was)