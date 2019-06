Ict: Bussetti su supercomputer, investiamo per un progetto che riteniamo strategico (3)

- La nota rileva anche che "il 50 per cento della potenza di calcolo generato dalla macchina sarà a disposizione degli istituti di ricerca, delle università, ma anche delle aziende, del paese ospitante; la parte restante, invece, verrà utilizzata dai paesi partecipanti alla Joint undertaking. Di fronte a questa grande quantità di dati sarà necessario disporre di infrastrutture di rete di eccellenza. Per questo tutti i centri europei saranno interconnessi con la rete europea Géant e in Italia il nodo di Bologna sarà connesso con un doppio collegamento a 100 Gbps con la rete Garr". Secondo il presidente del Cineca, Corazza, "il supercalcolatore italiano si chiamerà Leonardo e avrà una potenza di picco di 270 petaflops. Questo risultato, che giunge proprio nell'anno del cinquantesimo anniversario della fondazione di Cineca, è fonte di grande soddisfazione. Da sempre infatti la missione di Cineca consiste nel dare sevizi di calcolo ad alte prestazioni alla comunità scientifica nazionale ed europea. Il risultato ottenuto è il frutto di una stretta collaborazione istituzionale e tecnica con Miur, regione Emilia-Romagna, Infn e Sissa. Con questo riconoscimento da parte della Commissione europea, Cineca conferma il proprio ruolo centrale nel contesto dell'innovazione tecnologica e si accinge a sostenere l'Europa nella sfida globale, in un confronto che ormai va al di là dei singoli confini nazionali e diventa continentale. Cineca", ha concluso Corazza, "è pronto ad affrontare questa sfida, dando compimento alla propria missione istituzionale, oggi e nei prossimi anni, come cinquant'anni fa quando fu costituito grazie alla lungimiranza di questo ministero". (segue) (Com)