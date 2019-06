Usa: New York, elicottero si schianta su un grattacielo, un morto

- Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto. Secondo le prime informazioni,l'elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell'edificio e dall'incidente si sarebbe scatenato un incendio. Secondo la stampa locale una persona è morta a seguito dell'impatto. Lo schianto, ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo citando informazioni preliminari, sarebbe stato causato da un atterraggio di emergenza finito male. (Was)