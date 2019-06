Usa: schianto elicottero su grattacielo New York, governatore Cuomo esclude terrorismo

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto che non vi è alcuna indicazione che lo schianto di un elicottero su un grattacielo di Manhattan fosse collegato ad un atto di terrorismo. Alle 13.43 (19:43 in Italia), un elicottero si è schiantato sul tetto di un edificio di 51 piani nel cuore di Manhattan, tra le Settima Avenuee e la 51esima Street, prendendo fuoco. Secondo la stampa statunitense a bordo vi era solo una persona, il pilota, che è rimasto ucciso. Un funzionario di polizia ha detto che l'incidente è accaduto nel tentativo di un "atterraggio di emergenza". Il dipartimento dei Vigili del fuoco sta schierando sulla scena oltre 100 uomini. Il governatore Cuomo, accorso sulla scena dell'incidente, ha voluto tranquillizzare la popolazione affermando che non vi è alcuna indicazione che quanto accaduto possa essere considerato un atto terroristico. (Was)