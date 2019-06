Argentina-Colombia: vertice Macri-Duque a Buenos Aires, focus su relazioni bilaterali e dossier Venezuela (2)

- "Ribadiamo tutto ciò che ci unisce e continuiamo ad avanzare nell'interscambio, abbiamo un'agenda bilaterale ma anche una regionale e globale", ha sottolineato Macri. Da parte sua Duque ha dichiarato che i due paesi "condividono una relazione storica che si sta riaffermando e rafforzando" e che sebbene "la relazione commerciale è già importante l'intenzione è che cresca ancora di più". Per quanto riguarda il Venezuela i due capi di Stato hanno ribadito una assoluta sintonia nella condanna del regime considerato illegittimo di Nicolas Maduro. "Ribadiamo il nostro assoluto impegno nei confronti del popolo venezuelano per aiutarlo a recuperare la democrazia e finirla con l'usurpatore Maduro", ha dichiarato Macri. Duque da parte sua ha ringraziato il presidente argentino "per l'appoggio dato contro il dittatore Maduro presso la Corte penale internazionale" e ha auspicato che "tutti stringano l'assedio diplomatico per raggiungere l'obiettivo della fine della dittatura ed il ritorno della democrazia in Venezuela". (segue) (Abu)