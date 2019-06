Argentina-Colombia: vertice Macri-Duque a Buenos Aires, focus su relazioni bilaterali e dossier Venezuela (4)

- La Colombia da sabato registra d'altra parte la decisione ordinata dal presidente Maduro di riaprire il passaggio sui due ponti internazionali che collegano le province di Tachira (Venezuela) con Norte de Santander (Colombia). Una decisione che ha da subito riportato alcune decine di migliaia di cittadini ad attraversare la frontiera. Buenos Aires, da ultimo, ha stilato una lista di personalità venezuelane che non possono mettere piede sul territorio argentino, irrobustendo una misura adottata il 10 gennaio, in occasione della cerimonia con cui Maduro celebrava un nuovo mandato presidenziale sulla base di elezioni contestate da parte della comunità internazionale. La lista, fa sapere il ministero degli Esteri in un comunicato, "è stata ampliata e ora conta 426 persone". Tra queste, ci sono tutti i membri della Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento controllato dal partito di governo che ha di fatto sostituito l'organo legislativo (Assemblea nazionale, An) controllato dalle opposizioni, oggi però privato di poteri legali. (segue) (Abu)