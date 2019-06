Argentina-Colombia: vertice Macri-Duque a Buenos Aires, focus su relazioni bilaterali e dossier Venezuela (5)

- Sul piano dei rapporti economici, le dinamiche commerciali tra Colombia e Argentina risultano in crescita, anche se - sottolineano i media locali - con buone possibilità di ulteriore sviluppo. Nel 2018, il valore delle esportazioni totali dalla Colombia all'Argentina è stato pari a 295,5 milioni di dollari, l'11,3 per cento in più di quanto registrato nel 2017. Da Bogotà partono principalmente autovetture e mezzi di trasporto, prodotti plastici, agrochimici e agroindustriali. L'Argentina a sua vota ha esportato bei per un valore di 693 milioni di dollari, in crescita del 33 per cento rispetto al 2017. (Abu)