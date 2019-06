Usa: Trump assegnerà medaglia d'onore a David Bellavia, primo beneficiario vivente della guerra in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Bellavia, ex sergente maggiore dell'esercito, riceverà la medaglia d'onore per aver salvato la sua squadra e affrontato un edificio pieno di insorti iracheni durante la battaglia di Falluja, nel 2004. Lo ha annunciato oggi, 10 giugno, la Casa Bianca. La medaglia all'onore è il più alto riconoscimento militare della nazione per il valore e sarà ricevuta da Bellavia il 25 giugno. La seconda battaglia di Falluja, chiamata in codice Operazione Phantom Fury (Furia Fantasma), fu la più sanguinosa battaglia della guerra in Iraq. Le forze della coalizione entrarono nella città nel novembre 2004 per riprenderla dalla rapida insurrezione irachena. Circa 100 soldati statunitensi persero la vita durante la battaglia che durò un mese e mezzo. (segue) (Was)