Usa: Trump assegnerà medaglia d'onore a David Bellavia, primo beneficiario vivente della guerra in Iraq (2)

- Bellavia stava sgomberando un blocco di case quando il suo plotone fu bloccato dal fuoco nemico. Il soldato entrò nell'edificio dove la sua squadra era intrappolata e aprì fuoco di copertura in modo che lui e i suoi commilitoni potessero uscire in sicurezza. “Dopo, il sergente maggiore Bellavia rientrò in casa, armato di un M16, e assalì gli insorti che sparavano granate”, si legge nella nota della Casa Bianca. Ad oggi, la medaglia all'onore è stata assegnata solo ai membri dell'esercito rimasti uccisi durante la guerra in Iraq. (Was)