Brasile: tecnici Usa ispezionano mattatoi brasiliani per valutare riapertura export di carne

- Una delegazione di veterinari del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America (Usda) è arrivata oggi in Brasile per ispezionare i macelli di manzo e maiale al fine di valutare se le norme igienico sanitarie siano sufficienti per poter approvare l'esportazione verso Washington della carne brasiliana. La delegazione ha partecipato oggi a un incontro presso il ministero dell'Agricoltura a Brasilia e da domani inizierà la fase di ispezioni in sei diversi stati brasiliani visitando macelli e laboratori. Secondo il ministero dell'Agricoltura brasiliano, tutte le richieste avanzate dalle autorità statunitensi sono state soddisfatte. (segue) (Brb)