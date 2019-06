Usa: segretario di Stato Pompeo difende accordo con Messico su immigrazione

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha smorzato le critiche contro il recente accordo raggiunto tra funzionari statunitensi e messicani per arginare il flusso di migranti verso il nord America, sostenendo che l'accordo vada oltre il semplice aumento degli sforzi esistenti tra le due nazioni. "Ho visto alcuni dire che queste trattative erano una perdita di tempo", ha detto Pompeo durante una conferenza stampa. "Posso dire che la squadra qui al dipartimento di Stato crede fermamente che questi siano degli importanti accordi", ha aggiunto. Pompeo non ha spiegato quali nuove misure il Messico ha accettato di attuare durante i recenti colloqui, oltre all'invio di altre 6.000 truppe della Guardia Nazionale alla frontiera nel tentativo di scoraggiare i migranti dall'entrare illegalmente. (segue) (Was)