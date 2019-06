Usa: segretario di Stato Pompeo difende accordo con Messico su immigrazione (2)

- Il segretario di Stato ha aggiunto che Washington starà attenta a far sì che il Messico aderisca alle clausole dell'accordo e ha ribadito quanto affermato da Trump, ovvero che le tariffe potrebbero ancora essere emanate se il Messico non riuscirà a rispettare i termini. Le due parti hanno raggiunto un accordo venerdì scorso che ha portato Trump a sospendere la minaccia di imporre nuovi dazi sulle merci messicane d'importazione. I due principi fondamentali della dichiarazione congiunta rilasciata la scorsa settimana si basano sul coinvolgimento di 6.000 membri della Guardia Nazionale messicana e il rafforzamento del programma che costringe alcuni richiedenti asilo non messicani ad aspettare in quel paese l'esito delle loro domande di asilo negli Stati Uniti. Un certo numero di media statunitensi, e dell'opposizione democratica, hanno sottolineato che entrambe le iniziative dell'accordo erano già in discussione - o in procinto di essere discusse - prima che Trump minacciasse il Messico con le tariffe. (Was)