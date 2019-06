Usa: ispettore generale dipartimento Sicurezza si dimette dopo critiche a rapporti Fema (2)

- L'annuncio di Kelly segue la pubblicazione di un articolo del quotidiano “Washington Post” della settimana scorsa secondo cui una revisione interna ha rilevato che Kelly ha annullato quei controlli che avevano riscontrato problemi con la risposta del Federal Emergency Management Agency (Fema), l'agenzia federale per la gestione delle emergenze, a vari disastri. Quando i team dell'ispettorato hanno visitato le comunità locali per valutare quanto la Fema stia aiutando i residenti a riprendersi, Kelly li ha avrebbe indirizzati a ignorare la maggior parte dei problemi, secondo il "Wp", dicendo loro di produrre ciò che lo staff ha soprannominato "relazioni di benessere". (Was)