Rai: M5s, chiediamo severi provvedimenti per il programma "Realiti"

- I parlamentari del Movimento cinque stelle nella commissione di Vigilanza Rai affermano, in una nota, di essere "allarmati da quanto è successo all'esordio della trasmissione 'Realiti' su Rai2. Chiediamo provvedimenti rapidi e severi. E' avvilente assistere alla sfacciata ignoranza di personaggi, come il cantante neomelodico 'Scarface', che per cercare visibilità arrivano ad offendere la memoria di Falcone e Borsellino. La Rai è un servizio pubblico e tale è il servizio che si dovrebbe rendere, invece di dare spazio a chi usa i soldi dei cittadini per vendere qualche disco. Inoltre", continuano gli esponenti pentastellati, "bisogna tenere conto del potere estetizzante della Tv. In generale, ma a maggior ragione in Rai, non si dovrebbero realizzare programmi con artisti o personaggi anche solo lontanamente assimilabili alla mafia, perché il loro messaggio raggiunge tanti giovani, che oltre a subirne il cattivo esempio, finiscono inevitabilmente per 'normalizzare' un fenomeno pericoloso", concludono i parlamentari del M5s in Vigilanza Rai, "come Cosa nostra". (Com)