Governo: Veltroni, è alleanza tra opposti, ammiro la pazienza di Conte

- Quella del governo "è un'alleanza tra opposti e come tale non è destinata ad andare avanti nel tempo. Io immaginavo che dopo ballottaggi sarebbe ricominciato il 'ballo' tra i due leader di maggioranza, ma il grado di tensione tra le due forze non ha paragoni nella storia italiana. Tanto che ci si chiede come facciano a convivere": così Walter Veltroni, ospite di "Otto e mezzo", su La7. "La manovra finanziaria sarà molto dolorosa perché il paese va male, come dicono tutti gli indicatori", ha spiegato l'ex segretario del Partito democratico che ha aggiunto: "Mi chiedo se possa farla un governo nello stato comatoso nel quale si trova, e se Salvini non vorrà tesaurizzare il risultato elettorale. Ma Salvini farà cadere la responsabilità sui cinque Stelle, ponendo tali paletti che o i cinque Stelle li accetteranno, suicidandosi politicamente, o faranno cadere il governo. Ammiro la pazienza di Conte", ha concluso Veltroni, "cerca di tenere buoni i due leader come Alberto Sordi: 'Bona Cina, bono Giappone' (ne "Il Moralista" del 1959, ndr)".(Rin)