Sicurezza: Morelli (Lega), daspo urbano a Milano non solo per i rom, ma per tutti gli occupanti

- Dopo la proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la Lega ha depositato al Consiglio comunale di Milano una mozione per chiedere l’introduzione del Daspo urbano anche per gli insediamenti e le occupazioni abusive. “A seguito della folgorazione sulla via di Damasco avuta dal sindaco Giuseppe Sala, la Lega propone un’iniziativa di buon senso per tutte le occupazioni abusive, prevedendo il daspo urbano come misura deterrente”, ha spiegato ai giornalisti il capogruppo a Palazzo Marino, Alessandro Morelli. “Noi - ha aggiunto il consigliere leghista - non vogliamo fare discriminazioni su base etnica, perché non ce l’abbiamo con i Rom, ci riferiamo a tutti gli occupanti abusivi di aree verdi e immobili pubblici, compresi anche gli alloggi popolari di nuova occupazione”. (segue) (Rem)