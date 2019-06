Sicurezza: Morelli (Lega), daspo urbano a Milano non solo per i rom, ma per tutti gli occupanti (2)

- La mozione, infatti, chiede “interventi nei confronti di camper e furgoni impropriamente utilizzati come ‘dimore itineranti’ e stazionanti presso le pubbliche vie e in prossimità di aree verdi; nei confronti di persone che, per numero e comportamenti contrari ai vigenti regolamenti comunali, utilizzano in modo improprio deturpandole aree verdi e arrecano disturbo anche in ore serali e notturne ai cittadini; nei confronti di venditori abusivi e di questuanti molesti presso i mercati settimanali scoperti ed in altri luoghi significativi e di grande affluenza di cittadini; nei confronti di spacciatori, venditori abusivi, gestori e/o titolari di locali nonché di avventori che in modo reiterato arrechino disturbo e turbativa per la quiete, la sicurezza e la salute pubblica, in particolare modo presso le aree soggette a pesante frequentazione nelle ore notturne (Darsena, Navigli, Colonne di San Lorenzo, Corso Como, Corso Sempione) e nei confronti dei nuovi occupanti abusivi degli alloggi popolari”. La mozione depositata dalla Lega impegna inoltre il sindaco e la giunta “ad applicare la sanzione Daspo Urbano nei confronti degli insediamenti abusivi e delle occupazioni di beni e immobili pubblici”. (Rem)