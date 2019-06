Ict: Bussetti su supercomputer, investiamo per un progetto che riteniamo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha affermato che "il nostro paese ospiterà uno dei supercomputer che andranno a costituire la rete europea per il 'supercalcolo': siamo orgogliosi e soddisfatti per questo risultato. E' frutto di un lavoro di squadra, che vede questo ministero coinvolto attivamente: investiamo 120 milioni per un progetto che riteniamo strategico, che guarda con decisione al futuro". Nel corso della conferenza stampa, oggi pomeriggio al Miur, per la presentazione dei dettagli relativi alla nomina dell'Italia quale paese ospitante di un computer di classe pre-exascale, un supercomputer con elevatissime capacità di calcolo, l'esponente del governo ha sottolineato che "il nostro è un paese avanzato nell'ambito della ricerca, e questo riconoscimento ne è una ulteriore dimostrazione". All'evento, si legge in una nota, "sono intervenuti anche il direttore generale del dipartimento delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea, Roberto Viola, e il presidente del Consorzio interuniversitario Cineca, Giovanni Emanuele Corazza. La nomina dell'Italia è avvenuta nell'ultimo Governing board dell'European high performance computing joint undertaking, realtà voluta dalla Commissione europea per promuovere lo sviluppo di una rete di supercomputer, che ha avuto il compito di scegliere le sedi di questo progetto internazionale. Il nostro paese si è proposto lo scorso 21 gennaio", continua la nota, "grazie a un Consorzio congiunto con la Slovenia guidato dal Consorzio interuniversitario Cineca, insieme all'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa)". (segue) (Com)