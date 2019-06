Ict: Bussetti su supercomputer, investiamo per un progetto che riteniamo strategico (4)

- Il supercomputer potrà, "per esempio", informa la nota del dicastero di viale Trastevere, "sviluppare approcci di medicina personalizzata e predittiva, potrà rendere più affidabili le previsioni meteo e prevedere eventi naturali catastrofici. Renderà possibile lo sviluppo di materiali sempre più tecnologici e la realizzazione di ricerche e prospezioni minerarie sempre più accurate, oltre che interventi nel campo della sicurezza nazionale/cybersecurity e dell'intelligenza artificiale. Nelle prossime settimane è previsto il lancio della gara per l'acquisizione dei componenti della macchina. L'assemblaggio, la messa in opera e la fase di testing del computer partiranno nella seconda metà del 2020", conclude la nota, "e si completeranno entro la fine dello stesso anno". (Com)