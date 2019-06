Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa al convegno su screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA). L'evento si svolge presso il Centro congressi Europa.Università cattolica Sacro Cuore in Largo Francesco Vito n°1 (ore 10)- L’assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa al convegno dal titolo: "Oncologica, passaggio al Futuro".Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 15) (segue)(Rer)